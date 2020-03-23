Крикунов — о материальной помощи в размере 4000 рублей: мне не положено, но я не расстроен

69-летний главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением об эпидемии коронавируса и рассказал, что ему не положена единовременная материальная помощь москвичам старше 65 лет.
«Да ладно вам… Знаете, как говорят: «Если суждено, то суждено». Я хожу в магазин, на рынок, в аптеку, если надо. Обещают материальную помощь 4000 рублей москвичам старше 65 лет? А мне не положено ничего, я же не здесь живу как бы. Но я не сильно расстроен. Мы 25 марта собираемся в Новогорске, приступаем к работе», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 97 тыс. В России по состоянию на 23 марта насчитывается 367 заражённых.
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