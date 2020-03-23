Спортивный директор «Адмирала» Немчинов может войти в тренерский штаб сборной Беларуси

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов может войти в тренерский штаб сборной Беларуси, сообщил главный тренер национальной команды Михаил Захаров. Вчера, 22 марта, Немчинов стал спортивным директором «Адмирала».
«Тренером по защитникам должен был стать Сергей Немчинов – известный в прошлом хоккеист, имеющий практику в «Нью-Йорк Айлендерс». Мы разговаривали с ним на эту тему, но, во-первых, специалист был занят в другой сборной, что помешало ему присоединиться к нам ранее, а во-вторых, вся эта нынешняя ситуация не добавляет ясности. Продолжаем решать, как ребятам в будущем сюда попасть. По Немчинову продолжим переговоры. Он готов помочь нам на следующем чемпионате мира, но здесь также необходимо следить за развитием ситуации», — цитирует Захарова официальный сайт ФХРБ.
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