Спортивный директор «Адмирала» Немчинов может войти в тренерский штаб сборной Беларуси

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов может войти в тренерский штаб сборной Беларуси, сообщил главный тренер национальной команды Михаил Захаров. Вчера, 22 марта, Немчинов стал спортивным директором «Адмирала».



«Тренером по защитникам должен был стать Сергей Немчинов – известный в прошлом хоккеист, имеющий практику в «Нью-Йорк Айлендерс». Мы разговаривали с ним на эту тему, но, во-первых, специалист был занят в другой сборной, что помешало ему присоединиться к нам ранее, а во-вторых, вся эта нынешняя ситуация не добавляет ясности. Продолжаем решать, как ребятам в будущем сюда попасть. По Немчинову продолжим переговоры. Он готов помочь нам на следующем чемпионате мира, но здесь также необходимо следить за развитием ситуации», — цитирует Захарова официальный сайт ФХРБ.

Сергей Немчинов стал спортивным директором «Адмирала»