Савицкис рассказал о списке кандидатов на пост главного тренера рижского «Динамо»

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал о списке кандидатов на пост главного тренера клуба.

«У рижского «Динамо» есть список кандидатов, мы в спокойном режиме смотрим на него, общаемся с каждым тренером.

Когда объявим имя нового главного тренера? Посмотрим, как всё получится. Видите, из-за этой ситуации с коронавирусом всё затормозилось. Анкипанс, кстати, ещё при должности и получает зарплату. Останется ли Гиртс в клубе? Вы же знаете, что мы своих людей бережём. Мы с ним что-нибудь придумаем.

Кандидатуры Скудры, Тамбиева и Кулибабы? Все эти люди в наших списках», — сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В завершившемся регулярном чемпионате «Динамо» заняло 11-е место в Западной конференции, обойдя только минское «Динамо».