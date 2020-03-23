Президент «Барыса»: мы не ведём переговоров с Доусом. Он для нас слишком дорогой игрок

Президент «Барыса» Борис Иванищев опроверг информацию о переговорах клуба с нападающим екатеринбургского «Автомобилиста» Найджелом Доусом.

«Мы не вели переговоров с Доусом и не ведём. Он для нас слишком дорогой игрок.

На данный момент нет понимания, кто из игроков, у кого заканчиваются контракты, продолжит играть за «Барыс», а кто — нет. Все находятся в режиме «тишины» из-за коронавируса, даже хоккейные агенты. Как только ситуация нормализуется, мы со всеми свяжемся и всё обговорим. Кто-то останется, кто-то уйдёт — это жизнь. Но никто из тех, кто выступал за «Барыс», не окажется без нашего внимания», — приводит слова Иванищева РИА «Новости».

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) баллов при показателе полезности «–5» и 13 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч.

В розыгрыше Кубка Гагарина Доус отметился одной результативной передачей при показателе полезности «–2».

Доус выступает за «Автомобилист» второй сезон. Ранее он семь лет защищал цвета «Барыса» и неоднократно играл за сборную Казахстана.