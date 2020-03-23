Лукоянов: хочу провести в «Ак Барсе» всю свою карьеру

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов признался, что хотел бы играть за казанский клуб на протяжении всей карьеры.

«Девять лет пролетели очень быстро. Кажется, только приехал в Казань. Очень горд, что играю за свою республику.

Хочу провести в «Ак Барсе» всю карьеру, мыслей перебираться в другой клуб никогда не было», – сказал Лукоянов в программе «Теория чисел» на КХЛ ТВ.

Лукоянов выступает за «Ак Барс» с 2011 года. В нынешнем сезоне форвард набрал 5 (0+5) очков в 34 матчах регулярного чемпионата. В КХЛ провёл 532 матча и набрал 148 (63+85) очков.

По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» (4-0).