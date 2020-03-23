«Нэшвилл» продлил контракт с голкипером Ингрэмом

«Нэшвилл Предаторз» продлил контракт с голкипером Коннором Ингрэмом, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на три года. За первый год контракта 22-летний канадец заработает $ 700 тыс., за следующие два — по $ 750 тыс.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны. К моменту паузы «Нэшвилл» набрал 78 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.