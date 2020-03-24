СКА опубликовал лучшие голы игроков команды в футбольном матче

СКА в «Твиттере» опубликовал видео лучших голов хоккеистов в футбольном матче на тренировке. «Армейцы» в ролике опубликовали топ-5 голов с двухсторонки. Первое место занял защитник Антон Белов, поразивший ворота со своей половины поля.

«Практически все чемпионаты сейчас ждут. Ну а мы, как можем, помогаем тем, кто остался не только без хоккея, но и без футбола. Знайте: если РПЛ или Лига чемпионов стартуют раньше, чем КХЛ, мы готовы», — говорится в сообщении.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги приостановлен до 10 апреля с целью предотвращения распространения коронавируса. Во втором раунде плей-офф команда Алексея Кудашова должна была сыграть с «Йокеритом», но финский клуб отказался от продолжения борьбы.