«Амур» заключил новый контракт с Васильевым. Он стал лучшим в команде по двум показателям

Защитник Валерий Васильев подписал новый контракт с «Амуром», сообщается на официальном сайте хабаровского клуба. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на два сезона.

25-летний воспитанник московского хоккея присоединился к «Амуру» перед сезоном-2019/2020. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ российский защитник провёл 48 матчей, набрав 11 (6+5) очков при показателе полезности "+3" и 32 минутах штрафного времени. В среднем за матч Валерий проводил на льду 18 минут 24 секунды.

Васильев стал лучшим игроком команды по числу силовых приёмов в среднем за матч (1,48) и заблокированным броскам в среднем за матч (1,65). Забросил четыре шайбы в большинстве, что является вторым результатом среди всех игроков команды.