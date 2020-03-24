«Амур» заключил новый контракт с Васильевым. Он стал лучшим в команде по двум показателям
Защитник Валерий Васильев подписал новый контракт с «Амуром», сообщается на официальном сайте хабаровского клуба. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на два сезона.
25-летний воспитанник московского хоккея присоединился к «Амуру» перед сезоном-2019/2020. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ российский защитник провёл 48 матчей, набрав 11 (6+5) очков при показателе полезности "+3" и 32 минутах штрафного времени. В среднем за матч Валерий проводил на льду 18 минут 24 секунды.
Васильев стал лучшим игроком команды по числу силовых приёмов в среднем за матч (1,48) и заблокированным броскам в среднем за матч (1,65). Забросил четыре шайбы в большинстве, что является вторым результатом среди всех игроков команды.
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