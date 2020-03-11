«Амур» заключил новый контракт с чемпионом МЧМ-2011 Игнатовичем

Защитник Максим Игнатович подписал новый контракт с «Амуром», сообщается в «инстаграме» агентства Winners. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.

28-летний Игнатович начинал нынешний сезон в «Нефтехимике», где провёл всего один матч, после чего перешёл в «Амур». За хабаровский клуб Максим сыграл 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забросив одну шайбу и сделав четыре результативные передачи при показателе полезности "+1" и 16 минутах штрафного времени.

Высшим достижением хоккеиста остаётся победа на молодёжном чемпионате мира 2011 года. Примечательно, что вчера, 10 марта, хабаровский клуб заключил новый контракт с форвардом Денисом Голубевым, который также является победителем МЧМ-2011.