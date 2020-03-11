«Амур» заключил новый контракт с чемпионом МЧМ-2011 Игнатовичем
Защитник Максим Игнатович подписал новый контракт с «Амуром», сообщается в «инстаграме» агентства Winners. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.
28-летний Игнатович начинал нынешний сезон в «Нефтехимике», где провёл всего один матч, после чего перешёл в «Амур». За хабаровский клуб Максим сыграл 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забросив одну шайбу и сделав четыре результативные передачи при показателе полезности "+1" и 16 минутах штрафного времени.
Высшим достижением хоккеиста остаётся победа на молодёжном чемпионате мира 2011 года. Примечательно, что вчера, 10 марта, хабаровский клуб заключил новый контракт с форвардом Денисом Голубевым, который также является победителем МЧМ-2011.
«Амур» продлил контракт с чемпионом МЧМ-2011 Голубевым
Читайте также
- 11 марта 2020
-
16:14
-
16:01
-
15:34
-
15:19
-
15:00
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:31
-
13:08
-
13:00
-
12:35
-
12:09
-
12:00
-
11:32
-
11:25
-
11:10
-
10:55
-
10:29
-
10:10
-
09:57
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
08:45
-
08:34
-
08:25
-
08:00
-
07:49
-
07:25
-
07:04
-
06:52
-
06:46
-
06:27
-
06:17
Партнерский контент