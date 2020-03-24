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Фальковский: если в других странах испугались, почему это должны были сделать в Беларуси?

Фальковский: если в других странах испугались, почему это должны были сделать в Беларуси?
Хоккей / Прочие 0

Защитник сборной Беларуси Степан Фальковский прокомментировал тот факт, что чемпионат страны продолжается на фоне ситуации с коронавирусом.

Турнирная сетка плей-офф чемпионата Беларуси. Это единственная хоккейная лига, которая продолжает проводится.

«Паники никакой нет – все летают, всё нормально. В новостях, думаю, просто преувеличивают немножко. Сегодня активно потренировались, хорошо покатались. Пацаны все заряжены и готовы заниматься. Всё отлично. Ещё, думаю, добавятся люди – будет подкрепление.

Все страны прекратили соревнования, а мы продолжаем играть? Думаю, это нормально. Если в других странах испугались и решили остановить хоккей, почему это же должны были сделать в Беларуси?» – цитирует Фальковского пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

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