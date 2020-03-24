Фальковский: если в других странах испугались, почему это должны были сделать в Беларуси?

Защитник сборной Беларуси Степан Фальковский прокомментировал тот факт, что чемпионат страны продолжается на фоне ситуации с коронавирусом.
Турнирная сетка плей-офф чемпионата Беларуси. Это единственная хоккейная лига, которая продолжает проводится.
«Паники никакой нет – все летают, всё нормально. В новостях, думаю, просто преувеличивают немножко. Сегодня активно потренировались, хорошо покатались. Пацаны все заряжены и готовы заниматься. Всё отлично. Ещё, думаю, добавятся люди – будет подкрепление.
Все страны прекратили соревнования, а мы продолжаем играть? Думаю, это нормально. Если в других странах испугались и решили остановить хоккей, почему это же должны были сделать в Беларуси?» – цитирует Фальковского пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.
- 24 марта 2020
-
15:30
-
15:10
-
14:59
-
14:27
-
14:10
-
13:45
-
13:15
-
13:02
-
12:39
-
12:34
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:01
-
10:49
-
10:35
-
10:17
-
09:55
-
09:30
-
09:06
-
06:43
-
04:06
-
01:11
-
00:49
-
00:42
-
00:08
- 23 марта 2020
-
23:45
-
23:27
-
22:57
-
22:42
-
22:10Леонид Тамбиев возглавит «Адмирал» Эксклюзив
-
21:47
-
21:20
-
21:01
-
20:52