Глава ИИХФ Фазель написал открытое письмо касательно отмены ЧМ-2020

Президент ИИХФ Рене Фазель написал открытое письмо касательно отмены ЧМ-2020 в Швейцарии из-за пандемии коронавируса.
«В связи с продолжающейся пандемией коронавируса совет ИИХФ принял решение об отмене чемпионата мира 2020 года, что фактически завершит сезон ИИХФ-2019/2020. Также было принято решение отложить ежегодный конгресс ИИХФ до дальнейшего уведомления.
Это суровая реальность. Эпидемия коронавируса нанесла серьёзный ущерб международному хоккейному сезону, что привело к потере доходов организаторов турниров и лишило игроков возможности соревноваться и представлять свою страну на международном уровне. Пандемия также вынудила лиги приостановить или полностью отменить свои сезоны.
В ближайшие недели совет ИИХФ оценит организационные и спортивные последствия отмены чемпионата мира и других турниров. Мы сделаем всё возможное, чтобы у организаторов, турниры которых были отменены, была ещё одна возможность принять гостей в 2021 году. Но, скорее всего, это будет возможно не для всех турниров.
Желаю нашей хоккейной семье здоровья. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы поддержать друг друга в этот трудный период и вернуться сильнее и сплочённее, чем когда-либо», – говорится в письме.
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