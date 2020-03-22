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Фазель: теперь игроки могут кататься только на стационарных велосипедах в своих подвалах

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: теперь игроки могут кататься только на стационарных велосипедах в своих подвалах
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Глава международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал отмену ЧМ-2020, который был запланирован на май и должен был пройти в Швейцарии.

«Я только что прожил самый болезненный момент в своей карьере на посту главы ИИХФ. Даже если кризис в области здравоохранения ослабнет к маю, было неразумно ждать так долго. Наше решение обусловлено простым здравым смыслом. Все лиги остановлены, стадионы закрыты. Теперь игроки могут кататься только на стационарных велосипедах в своих подвалах.

Моё будущее? А что с моим будущим? В Цюрихе должен был состояться конгресс ИИХФ, на котором должен был быть выбран мой преемник. Теперь не будет ни чемпионата мира, ни конгресса. На данный момент у меня другие приоритеты. Надо вернуть лодку в спокойные воды и предоставить точные ответы на заданные вопросы», — приводит слова Фазеля Le Matin.

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