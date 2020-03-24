Вайсфельд — о чемпионате КХЛ: нет никаких сомнений, что любой турнир должен быть завершён

Известный судья и хоккейный функционер, в настоящее время работающий комментатором, Леонид Вайсфельд высказал мнение относительно продолжения сезона в КХЛ.

«Никто не знает, как долго продлится эта ситуация с введёнными ограничениями из-за коронавируса. Специально обученные люди должны рассчитать дату дедлайна, когда ещё можно будет успеть завершить сезон. Для этого нужно принять решение о дате начала сезона КХЛ—2020/2021. Между двумя сезонами должен быть перерыв, месяца полтора-два. Соответственно, таким образом, имея несколько вариантов продолжения сезона, можно определить дату дедлайна, когда ещё можно будет успеть завершить нынешний сезон.

В том, что любой турнир должен быть завершён, нет никаких сомнений, естественно, без риска для здоровья людей. Это важно как для владельцев и руководителей клубов, так и для самих игроков. В НХЛ, кстати, такая дата уже определена. Если говорить о предстоящих Олимпийских играх, об их отмене до сих пор нет никакой информации, потому что организаторы надеются, что пандемия пройдёт и можно будет провести соревнование», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».