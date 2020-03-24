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Немчинов: Тамбиев — амбициозный специалист и не боится доверять молодым игрокам

Немчинов: Тамбиев — амбициозный специалист и не боится доверять молодым игрокам
Хоккей / КХЛ 0

Спортивный директор «Адмирала» Сергей Немчинов прокомментировал назначение Леонида Тамбиева на пост главного тренера клуба.

«Мы рады, что Леонид Григорьевич принял наше предложение. Я с ним знаком давно и уверен в нём. Это амбициозный специалист высокого уровня, который хочет и может достичь лучшего результата. Он дважды подряд приводил разные команды к чемпионству в Высшей хоккейной лиге, что сделать не так просто. Его команды играют в комбинационный хоккей, всегда прибавляют в решающих матчах, а игроки чётко выполняют тренерскую установку. Леонид не боится доверять молодым игрокам, под его руководством они заметно прогрессируют и растут каждый сезон», — цитирует Немчинова официальный сайт «Адмирала».

Леонид Тамбиев стал главным тренером «Адмирала»
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