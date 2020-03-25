Овечкин: редкие фото начала карьеры, трофеи в НХЛ, красотка-жена и яркий кадр с Трампом
Александр Овечкин уже вошёл в историю сезона-2019/2020 НХЛ, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 22 февраля он вошёл в «Клуб 700 голов», членами которого ранее стали: Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).
Напомним, в 2001 году в 16 лет Овечкин дебютировал в российской Суперлиге в составе «Динамо». 5 октября 2005 года он впервые вышел в составе «Вашингтон Кэпиталз»
в матче с «Коламбус Блю Джекетс» и отличился дублем.
Пока сезон на паузе, вспоминаем яркие фотографии карьеры Овечкина, а также редкие кадры начала его профессиональной карьеры.
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