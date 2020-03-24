Главный тренер «Барыса» из Нур-Султана Андрей Скабелка не хочет работать в сборной Казахстана, информирует Bestnews.kz. Как сообщил специалист, отказ от совмещения постов — один из пунктов переговоров по новому контракту с «Барысом».



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Барыс» занял второе место в Восточной конференции, уступив только казанскому «Ак Барсу». В первом раунде «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» со счётом 4-1. Вскоре казахстанский клуб отказался от продолжения борьбы за Кубок Гагарина из-за пандемии коронавируса.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 17 тыс. человек.

Скабелка: не настоящий будет обладатель Кубка Гагарина, если плей-офф продлится