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ХК «Сочи» досрочно завершил тренировочный сбор из-за коронавируса

ХК «Сочи» досрочно завершил тренировочный сбор из-за коронавируса
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» досрочно завершил тренировочный сбор из-за эпидемии коронавируса.

«Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в нашей стране и мире, связанной с распространением коронавирусной инфекции, сочинцы вынуждены завершить мартовский тренировочный сбор, на который были приглашены несколько игроков основной команды и часть хоккеистов ступинского «Капитана».

Во вторник команда провела заключительную двусторонку и после небольшого организационного собрания хоккеисты получили отпуск.

Кроме того до 12 апреля включительно приостановлены тренировки в детско-юношеской школе клуба. О дальнейших планах работы ДЮСШ будет сообщено дополнительно», — указано в заявлении на официальном сайте клуба.

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