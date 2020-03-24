ХК «Сочи» досрочно завершил тренировочный сбор из-за коронавируса

Хоккейный клуб «Сочи» досрочно завершил тренировочный сбор из-за эпидемии коронавируса.



«Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в нашей стране и мире, связанной с распространением коронавирусной инфекции, сочинцы вынуждены завершить мартовский тренировочный сбор, на который были приглашены несколько игроков основной команды и часть хоккеистов ступинского «Капитана».



Во вторник команда провела заключительную двусторонку и после небольшого организационного собрания хоккеисты получили отпуск.



Кроме того до 12 апреля включительно приостановлены тренировки в детско-юношеской школе клуба. О дальнейших планах работы ДЮСШ будет сообщено дополнительно», — указано в заявлении на официальном сайте клуба.