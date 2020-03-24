ХК «Сочи» досрочно завершил тренировочный сбор из-за коронавируса
Хоккейный клуб «Сочи» досрочно завершил тренировочный сбор из-за эпидемии коронавируса.
«Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в нашей стране и мире, связанной с распространением коронавирусной инфекции, сочинцы вынуждены завершить мартовский тренировочный сбор, на который были приглашены несколько игроков основной команды и часть хоккеистов ступинского «Капитана».
Во вторник команда провела заключительную двусторонку и после небольшого организационного собрания хоккеисты получили отпуск.
Кроме того до 12 апреля включительно приостановлены тренировки в детско-юношеской школе клуба. О дальнейших планах работы ДЮСШ будет сообщено дополнительно», — указано в заявлении на официальном сайте клуба.
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