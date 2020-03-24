«Мотивация». Жена Тарасенко занимается спортом, сам хоккеист сидит в телефоне
Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать перерыв в сезоне из-за пандемии коронавируса. Яна, жена нападающего клуба «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, выложила видео своих занятий спортом. Сам хоккеист сидит рядом, но не принимает участия в тренировке, занимаясь телефоном.
Посмотреть видео можно в «Инстаграме».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 17 тыс. человек.
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Из-за пандемии коронавируса хоккеисты больше времени уделяют семьям и занимаются домашними делами.
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