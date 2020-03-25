Тарасенко тренируется во время паузы из-за коронавируса, поднимая на плечах жену

Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать перерыв в сезоне из-за пандемии коронавируса. Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поднимает на плечах жену Яну вместо спортивного снаряда. Ранее семья выложила другой фрагмент тренировок.

Посмотреть видео можно в «Инстаграме».



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 17 тыс. человек.



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