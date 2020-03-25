Производитель хоккейной амуниции Bauer создал маску, способную защитить от коронавируса

Канадский производитель хоккейной амуниции Bauer отложил в сторону производство коньков и различных приспособлений, чтобы создать защитную маску, которая была бы полезна против коронавируса, сообщает RDS.

«Мы связались с представителями правительства Квебека, чтобы рассказать им о нашем проекте. Мы ждем их разрешения и будем готовы начать производство, как только нам дадут на это зелёный свет. Мы можем поставить наши первые защитные маски уже на следующей неделе», — сказал Дэн Буржуа, вице-президент компании и специалист по инновационным продуктам.

Идея изготовления защиты для лица родилась в результате видеоконференции, в ходе которой руководители завода попросили своих специалистов по исследованиям и разработкам подумать, как внести свой вклад в борьба с пандемией.

«Нам понадобилась неделя, чтобы выложить идеи на стол и изучить их. У нас было несколько вариантов, но лучший вариант — проектирование защитных масок. Наши специалисты разработали формы для создания прототипов, которые мы подарили доктору, который является отцом одного из наших сотрудников. Мы хотели проверить уровень безопасности и комфорта нашего приспособления, которое напоминает маску, обычно используемую для выполнения сварочных работ. Мы усовершенствовали нашу защитную маску и прибыли с моделью, которую мы готовы произвести. Модель одноразового использования. Но мы продолжаем нашу опытно-конструкторскую работу, чтобы создать ещё один прототип, который будет использоваться постоянно», — сказал вице-президент компании.

Вспышка коронавируса COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. На данный момент во всём мире заразились более 417 тыс. человек. Число умерших превысило 18 тыс. человек. Выздоровели более 108 тыс. человек.