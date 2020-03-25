Вайсфельд: Мозякин не договорился с «Металлургом», это рабочая ситуация

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию, сложившуюся между магнитогорским «Металлургом» и нападающим Сергеем Мозякиным, который отклонил предложение клуба о новом контракте.

«Это рабочая ситуация. Его не устраивают условия, они не договорились. Когда идут переговоры, ни одна из сторон не открывает своих козырей. Мы не знаем, какие мысли у «Магнитки» или у Мозякина, может, у него уже есть лучшее предложение, или он устал играть в «Магнитке», или клуб предложил очень мало. В этом году Мозякин, хоть и сыграл ниже своего уровня, всё равно стал лучшим бомбардиром клуба. Ветераны ведь имеют свойство очень резко сдавать, но ты никогда не знаешь, когда это произойдёт. Однако прямо сейчас лучше него в клубе никого нет, его позиция понятна.

Если смотреть со стороны, то ситуация банальная – работник и работодатель не договорились, так бывает. Иногда кажется, что переговоры будут простыми, а получаются сложными, и наоборот. Я практически уверен, что Мозякин найдёт клуб, с которым он сможет договориться. Если он отказался от предложения «Магнитки», думаю, у него есть другое предложение», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.