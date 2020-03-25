Гендиректор московского «Динамо» Кровопусков: хоккей без зрителей — это не хоккей

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал решение КХЛ досрочно завершить нынешний сезон.
«Сегодня мы вынуждены констатировать тот факт, что в связи со сложившимися обстоятельствами сезон-2019/2020 окончен. Хоккейный клуб «Динамо» Москва разочарован таким неожиданным завершением чемпионата. Однако жизнь и здоровье людей должны стоять в приоритете, именно поэтому мы вынуждены принять такое решение.
Хоккей без зрителей — это не хоккей. Итоги подводить рано, но я думаю, что этот сезон «Динамо» может занести себе в актив, тем более, что в первом раунде плей-офф был повержен самый принципиальный соперник – московский «Спартак».
Надеемся, что по окончании карантина и снятии ограничений нам удастся провести традиционную встречу с болельщиками, которые меньше всего заслужили такого завершения хоккейной весны. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех фанатов за ту поддержку, которую они оказывали на протяжении всего сезона! Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!», — цитирует Кровопускова пресс-служба московского клуба.
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