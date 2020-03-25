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Крикунов: «Динамо» сожалеет о завершении сезона, но мы ничего не могли сделать

Крикунов: «Динамо» сожалеет о завершении сезона, но мы ничего не могли сделать
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение КХЛ досрочно завершить нынешний сезон.

«Но мы в этой ситуации ничего не могли сделать — сказали бы нам играть, мы бы играли, если сказали не играть, значит не будем играть. Думаю, что все хотели доиграть сезон, но это форс-мажор. Со спортивной точки зрения небольшое сожаление есть, мы провели тяжёлую серию со „Спартаком“, и хотелось доиграть сезон, но принимаем решение лиги. Все надеялись на то, что, может, эпидемия немного утихнет.

Мы сегодня потренировались, завтра ещё собираемся. Если чемпионат останавливается, то, наверное, команду тоже распустим. Продолжение работы в новом сезоне? Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Ещё надо этот контракт доработать», — цитирует Крикунова ТАСС.

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