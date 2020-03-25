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При стабилизации обстановки ФХР начнёт переговоры с КХЛ о возможности продолжения сезона

При стабилизации обстановки ФХР начнёт переговоры с КХЛ о возможности продолжения сезона
Хоккей / КХЛ 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что при стабилизации обстановки ФХР начнёт переговоры с Континентальной хоккейной лиги о возможности продолжения нынешнего сезона.

«В этой непростой ситуации ФХР считает своим долгом заявить, что с оптимизмом смотрит в будущее. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране и отмены ограничений на проведение спортивных мероприятий подготовка игроков сборных команд по хоккею будет возобновлена уже в этом сезоне.

Также в случае стабилизации обстановки ФХР вернётся к переговорному процессу с КХЛ о возможности проведения спортивных мероприятий в рамках данного сезона», — приводит слова Третьяка пресс-служба Федерации хоккея России.

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