При стабилизации обстановки ФХР начнёт переговоры с КХЛ о возможности продолжения сезона
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что при стабилизации обстановки ФХР начнёт переговоры с Континентальной хоккейной лиги о возможности продолжения нынешнего сезона.
«В этой непростой ситуации ФХР считает своим долгом заявить, что с оптимизмом смотрит в будущее. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране и отмены ограничений на проведение спортивных мероприятий подготовка игроков сборных команд по хоккею будет возобновлена уже в этом сезоне.
Также в случае стабилизации обстановки ФХР вернётся к переговорному процессу с КХЛ о возможности проведения спортивных мероприятий в рамках данного сезона», — приводит слова Третьяка пресс-служба Федерации хоккея России.
Президент КХЛ — о завершении сезона: решение вопроса нельзя было откладывать
Читайте также
- 25 марта 2020
-
14:45
-
14:39
-
14:35
-
14:30
-
14:08
-
14:00
-
13:55
-
13:48
-
13:40
-
13:25
-
13:06
-
13:00
-
12:45
-
12:29
-
12:22
-
12:15
-
12:00
-
11:25
-
11:15
-
10:45
-
10:20
-
10:15
-
09:55
-
09:30
-
09:02
-
07:00
-
05:06
-
02:35
-
02:10
-
00:51
-
00:37
- 24 марта 2020
-
23:59
-
23:24
-
23:01
-
22:47
Партнерский контент