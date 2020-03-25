Зарипов: если мы сейчас не обезопасим друг друга, последствия могут быть очень серьёзными

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал тот факт, что КХЛ приняла решение досрочно завершить сезон-2019/2020 из-за пандемии коронавируса.

«Лига приняла правильное решение — в связи с происходящим по всему миру, в нашей стране: случаев (заболевания коронавирусом) в России хоть и немного, но они выявляются. Если мы сейчас не обезопасим друг друга и самих себя, последствия могут быть очень серьёзными, масштабы распространения заболевания — более глобальными.



Я считаю, всей хоккейной семьёй мы должны отнестись к этому с большой ответственностью и пониманием, сохранять своих близких, а особенно пожилых людей, и помочь им в это тяжёлое время», — цитирует Зарипова пресс-служба казанского клуба.