Панин поздравил всех с окончанием сезона КХЛ фотографией со шпагатом подруги в коньках

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин поздравил всех с окончанием сезона в Континентальной хоккейной лиге. Хоккеист выбрал для поздравления фотографию с подругой, сделавшей шпагат в коньках.



«С окончанием сезона, друзья! Спасибо вам всем за невероятную поддержку на протяжении всего сезона и плей-офф», — написал хоккеист в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменены. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.