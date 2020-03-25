Панин поздравил всех с окончанием сезона КХЛ фотографией со шпагатом подруги в коньках
Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин поздравил всех с окончанием сезона в Континентальной хоккейной лиге. Хоккеист выбрал для поздравления фотографию с подругой, сделавшей шпагат в коньках.
«С окончанием сезона, друзья! Спасибо вам всем за невероятную поддержку на протяжении всего сезона и плей-офф», — написал хоккеист в «Инстаграме».
Посмотреть фото можно в «Инстаграме».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменены. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
«Свой чемпионат выбрасываем на помойку». Что говорят эксперты об отмене сезона КХЛ
В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире лига приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.
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