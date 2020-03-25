«Свой чемпионат выбрасываем на помойку». Что говорят эксперты об отмене сезона КХЛ

Сегодня, 25 марта, КХЛ приняла решение не продолжать сезон. «Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России. Всё это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа.

Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. Также совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/2021, после чего лига приступит к подготовке календаря», — говорится в сообщении КХЛ.



Своим мнением о решении КХЛ досрочно завершить сезон поделились постоянные эксперты «Чемпионата» — олимпийские чемпионы Александр Кожевников, Александр Пашков, чемпион мира Андрей Николишин и заслуженный тренер России Владимир Плющев.

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«Решение КХЛ разочаровывающее. Свой чемпионат выбрасываем в помойку»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что в ближайшие месяцы КХЛ может потерять немало звёздных игроков, которые отправятся в НХЛ.



«Да, ситуация, с которой мы столкнулись из-за коронавируса, очень тяжелая. Но решение КХЛ полностью отменить сезон – разочаровывающее. У многих игроков срок действия контракта до 30 апреля, и по истечении этой даты некоторые из них наверняка отправятся за океан. Причём возможен даже вариант, при котором игроки уровня Капризова, Сорокина и Романова смогут уже в этом сезоне дебютировать в регулярном чемпионате НХЛ! Получается, что НХЛ мы усиливаем, а нашу лигу просто выбрасываем в помойку», — прокомментировал ситуацию Кожевников.

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«Чувствуется какая-то недосказанность. Лига запоздала, нужно было информировать народ раньше»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что нужно было раньше информировать народ.



«Когда лига принимает такое серьёзное решение, то она должна прокомментировать все вопросы и моменты. Хорошо, что хоть дали понять, как дальше жить хоккеистам. Но думаю, что не всё было продумано до конца. В этом, конечно, минус.



Сложно понять, как теперь определить чемпиона. Если только каким-то голосованием. Понимаете, есть регламент, который подразумевает определённые моменты. Вы же не будете сейчас создавать новый регламент? Нужно прокомментировать всё: от начала и до конца. Например, что сезон окончен, чемпиона мы определить не можем и так далее. Чувствуется какая-то недосказанность в этом заявлении. Всё слишком затянуто, люди сидели и ждали, готовились к матчам.



Знаю, что некоторые клубы хотели продолжать сезон, а некоторые – нет. Но хоть что-то мы услышали в нынешней ситуации. Повторюсь, лига запоздала, нужно было информировать народ раньше и всё рассказывать всё подробнее. Вас выбрали, дали возможность руководить. Значит, надо руководить и принимать решения», — сказал Плющев.

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«Нужно такое соревнование, как чемпионат России»

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказал своё мнение о решении КХЛ.



«Я давно говорил, что нужно такое соревнование, как чемпионат России. В дальнейшем необходимо закрепить это законодательно, в регламенте КХЛ. Чтобы всё было чётко. Тогда сейчас мы бы спокойно назвали команду-чемпиона. По крайней мере нашей страны. Если же духу у КХЛ не хватит или желания нет, то тогда всё понятно. Пусть вручат Кубок Континента или как он там называется и уходят в отпуск. Но назвать чемпиона в соответствии с нынешним регламентом язык не поворачивается. Это просто несправедливо, нужно всё документировать.



Я сейчас прочитал, что как-то могут определить призёров. Но как? Такого пункта в регламенте нет. В остальном же всё это предсказывалось. Затянули они со всем этим делом, давно пора было сообщить людям все расклады, а не тянуть. Подёргали игроков, команды. Но у них тоже большой отпуск, а теперь будет ещё больше. Восстановятся, отдохнут», — заявил Пашков.

«Решение о досрочном завершении сезона – единственное правильное, разумное и абсолютно верное»

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал решение КХЛ досрочно завершить нынешний сезон.



«На мой взгляд, решение о досрочном завершении сезона – единственное правильное, разумное и абсолютно верное. Что-смеяться-то? Хватит уже. Итоговые места среди команд не должны быть распределены ни в коем случае! Пандемия во всём мире – какие места? Нам всем нужно бороться с коронавирусом, а не места распределять. Справедливо ли будет подвести итоги сезона на основании регулярки? Да нет конечно! Не нужно никаких итогов, это бессмысленно. Просто нужно принять эту ситуацию, которая сложилась в мире. Самое главное – это здоровье людей. Когда с этим мы справимся, то будем готовиться к следующему сезону», — сказал Николишин.

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