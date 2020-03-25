Должен ли быть определён обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2019/2020?
Сезон Континентальной хоккейной лиги отменён из-за эпидемии коронавируса. На «Чемпионате» стартовал опрос «Должен ли быть определён обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2019/2020?».
Пройти опрос можно на Quiz.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменены. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
«Свой чемпионат выбрасываем на помойку». Что говорят эксперты об отмене сезона КХЛ
В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире лига приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.
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