Должен ли быть определён обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2019/2020?

Сезон Континентальной хоккейной лиги отменён из-за эпидемии коронавируса. На «Чемпионате» стартовал опрос «Должен ли быть определён обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2019/2020?».

Пройти опрос можно на Quiz.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменены. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.