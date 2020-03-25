Якуб Накладал покинет «Локомотив» и вернётся в Чехию
Защитник Якуб Накладал покинет ярославский «Локомотив» и вернётся в чемпионат Чехии, сообщил генеральный менеджер клуба Юрий Лукин.
«Накладал сказал, что в КХЛ играть не будет, переезжает в чешскую лигу, это связано с его семейным положением — у него дети в школу идут. Он ко мне подошёл и сказал, что хочет вернуться в Чехию», — приводит слова Лукина ТАСС.
32-летний Накладал выступал за «Локомотив» на протяжении четырёх сезонов. В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 защитник принял участие в 48 матчах, записав на свой счёт 19 (7+12) баллов при показателе полезности "+6" и 33 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке 21 минуту и 29 секунд за матч. В шести встречах плей-офф Накладал отдал один голевой пас.
Специалисты по «привозам». Кто больше всех ошибается в КХЛ
Рейтинг игроков, на которых нельзя положиться.
Читайте также
- 25 марта 2020
-
19:19
-
18:57
-
18:44
-
18:22
-
18:10
-
18:00
-
17:43
-
17:30
-
17:26
-
16:35
-
16:19
-
16:00
-
15:36
-
15:15
-
15:05
-
14:56
-
14:45
-
14:39
-
14:35
-
14:30
-
14:08
-
14:00
-
13:55
-
13:48
-
13:40
-
13:25
-
13:06
-
13:00
-
12:45
-
12:29
-
12:22
-
12:15
-
12:00
-
11:25
-
11:15
Партнерский контент