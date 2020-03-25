Якуб Накладал покинет «Локомотив» и вернётся в Чехию

Защитник Якуб Накладал покинет ярославский «Локомотив» и вернётся в чемпионат Чехии, сообщил генеральный менеджер клуба Юрий Лукин.



«Накладал сказал, что в КХЛ играть не будет, переезжает в чешскую лигу, это связано с его семейным положением — у него дети в школу идут. Он ко мне подошёл и сказал, что хочет вернуться в Чехию», — приводит слова Лукина ТАСС.



32-летний Накладал выступал за «Локомотив» на протяжении четырёх сезонов. В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 защитник принял участие в 48 матчах, записав на свой счёт 19 (7+12) баллов при показателе полезности "+6" и 33 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке 21 минуту и 29 секунд за матч. В шести встречах плей-офф Накладал отдал один голевой пас.

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