Хартикайнен — об Умарке: буду скучать по величайшему хоккеисту из всех, с кем я играл

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен подвёл итоги прерванного из-за коронавируса сезона Континентальной хоккейной лиги и прокомментировал уход из клуба Линуса Умарка, попрощавшегося в «Инстаграме».
«Спасибо всем людям в Уфе. Это снова был отличный год с вами, ребята! Жаль, что так всё закончилось, но нужно ставить на первое место самые важные вещи, сейчас это здоровье людей.
Линус Умарк, я действительно буду скучать по одному из моих лучших друзей и величайшему хоккеисту, с которым я когда-либо играл», — написал Хартикайнен в «Инстаграме».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменены.
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