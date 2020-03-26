Хартикайнен — об Умарке: буду скучать по величайшему хоккеисту из всех, с кем я играл

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен подвёл итоги прерванного из-за коронавируса сезона Континентальной хоккейной лиги и прокомментировал уход из клуба Линуса Умарка, попрощавшегося в «Инстаграме».



«Спасибо всем людям в Уфе. Это снова был отличный год с вами, ребята! Жаль, что так всё закончилось, но нужно ставить на первое место самые важные вещи, сейчас это здоровье людей.



Линус Умарк, я действительно буду скучать по одному из моих лучших друзей и величайшему хоккеисту, с которым я когда-либо играл», — написал Хартикайнен в «Инстаграме».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменены.