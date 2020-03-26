Главврач НХЛ: распространение коронавируса в Северной Америке вступает в фазу ускорения

Глава медицинской службы НХЛ Винне Меувиссе заявил, что распространение коронавируса в Северной Америке вступает в фазу быстрого ускорения.

«Распространение коронавируса в Северной Америке вступает в фазу быстрого ускорения. Мы хотим внести свой вклад не только в защиту наших игроков, но и нашего персонала и болельщиков. Трудно предсказать, как будет развиваться ситуация и как долго это продлится. Если органы здравоохранения сильно различаются на 31 разных рынках, будет сложно создать единый подход в лиге. Но мы можем придерживаться общего подхода и при этом следовать местным указаниям», — приводит слова Винне Меувиссе AP News.

США является третьей страной в мире по количеству заражённых коронавирусом. На данный момент в стране зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения.