Вратарь «Рейнджерс» Лундквист пожервует $ 100 тыс., пострадавшим от коронавируса

38-летний шведский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист объявил в «Твиттере», что он и его жена Тереза пожертвуют $ 100 тыс. через свой благотворительный фонд в продовольственный банк Нью-Йорка.

Пожертвование предоставит приблизительно 68 000 блюд для 8 000 детей и их семей в Нью-Йорке, говорится в заявлении фонда Лундквиста. Благодаря выделенным средствам, Хенрик рассчитывает обеспечить продовольствием множество детей, которые из-за пандемии коронавируса перестали посещать образовательные учреждения и получать бесплатную еду.

Лундквист — обладатель «Везина Трофи» 2012 года, на его счету 459 выигранных матчей в НХЛ, что является лучшим показателем в истории «Рейнджерс» и 6-й результат в истории лиги. В текущем сезоне он заработал $ 7 млн и около $ 54 млн за карьеру.

Ранее российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пообещал пожертвовать $ 100 тыс. на зарплаты работникам домашней арены клуба.