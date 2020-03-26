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«Ак Барс» изменил логотип на время карантина из-за коронавируса

«Ак Барс» изменил логотип на время карантина из-за коронавируса
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» изменил логотип на время карантина. На новой эмблеме клуба талисман команды барсик изображён находящимся в доме на карантине.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса».

Таким образом клуб поддержал челлендж «Оставайся дома», который призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Аналогичным образом поступил ещё один казанский клуб — футбольный «Рубин».

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 450 тысяч человек в мире. Число погибших уже превысило 20 тысяч. По состоянию на утро 26 марта в России за сутки подтверждены 182 новых случая коронавируса в 18 регионах, всего в России 840 заболевших в 56 регионах.

«Рубин» изменил логотип на время карантина из-за коронавируса
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