Савилов: хотелось бы показать всему миру, что в Беларуси не «хоккей на болоте»

Глава ФХБ Геннадий Савилов подвёл итог полуфинала Кубка президента и поделился ожиданиями от решающей серии.

«Вторая семиматчевая серия в рамках одного плей-офф, когда за всю историю до этого их было всего пять. Это аксиоматичный постулат, что чемпионат Беларуси выровнялся. Семиматчевые серии тому подтверждение. У нас восьмая команда забирает две игры у лидера чемпионата. Многие говорят, что все, что ни делается, все к лучшему. По большому счету, очень многое сделали руководство „Локомотива“ и города для того, чтобы команда и попала в плей-офф, и там достойно защищала честь Орши.

Что касается вчерашнего полуфинала, наверное, заслуженная победа «Шахтера». Действительно, смотрел эту игру — очень мощно. И выиграть три матча на выезде у постоянного, бессменного финалиста последних лет, причем выиграть «в ноль». Наверное, более, чем заслуженная победа. Ожидаем такого же противостояния в финале, возможно, в семиматчевой серии.

Если уж мы одни играем в хоккей, то хотелось бы уже по полной раскрутиться и показать всему миру, что это не «хоккей на болоте». Что у нас хоккей мирового уровня с точки зрения медийного представления, ведь в мире мы одни показываем", — цитирует Савилова пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.