«Локомотив» в «Твиттере» — о Кронвалле и Накладале: мы будем скучать
Ярославский «Локомотив» в «Твиттере» опубликовал фото, на котором запечатлены покинувшие команду защитники Стаффан Кронвалль и Якуб Накладал. Шведский защитник завершил карьеру, а чех продолжит карьеру на родине.
«Мы будем скучать», — сказано в сообщении ярославцев.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Локомотива».
32-летний Накладал выступал за «Локомотив» на протяжении четырёх сезонов. В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 защитник принял участие в 48 матчах, записав на свой счёт 19 (7+12) баллов при показателе полезности "+6" и 33 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке 21 минуту и 29 секунд за матч. В шести встречах плей-офф Накладал отдал один голевой пас.
Защитник «Локомотива» Кронвалль завершил карьеру
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