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Шиксатдаров: мы вписали себя в историю клуба и заставили СМИ заговорить о «Нефтехимике»

Шиксатдаров: мы вписали себя в историю клуба и заставили СМИ заговорить о «Нефтехимике»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров подвёл итоги сезона для нижнекамского клуба.

«Серия из 10 побед подряд была просто великолепной! Мы, можно сказать, вписали себя в историю клуба, нижнекамского хоккея. Заставили СМИ заговорить о «Нефтехимике». Мы обыграли лидеров чемпионата один за другим, совершили два камбэка… Считаю, что это дорогого стоит. Но хочется, чтобы мы не только повторили этот рекорд, но и превзошли его.

Наш выход в плей-офф — это тоже просто нечто! Такие эмоции были, особенно вторая игра с «Амуром»: гол Рясы (Евгения Рясенского. — Прим. «Чемпионата»), буллит Уайта — в такие моменты было видно, что мы друг за друга до конца. Мы были одной командой, семьёй. Наверное, эти эмоции были одними из самых запоминающихся в моей карьере», — цитирует Шиксатдарова пресс-служба клуба.

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