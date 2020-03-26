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Российский нападающий Перескоков покинет «Лозанну»

Российский нападающий Перескоков покинет «Лозанну»
Хоккей / КХЛ 0

Российский нападающий Вадим Перескоков в межсезонье покинет «Лозанну», информирует швейцарское издание RTS Sport.

26-летний хоккеист в нынешнем сезоне сыграл семь матчей за «Лозанну», в которых забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи при показателе полезности "+3" и двух минутах штрафного времени. Начинал чемпионат Вадим в финском «Йукурите», где в 46 матчах регулярки набрал 34 (16+18) очков при полезности "-10".

За карьеру в КХЛ воспитанник ЦСКА защищал цвета «армейского» клуба и «Куньлунь Ред Стар». В общей сложности Перескоков сыграл 63 матча в лиге, в которых забросил три шайбы и сделал пять голевых передач. В сезоне-2011/2012 принял участие в Матче звёзд Молодёжной хоккейной лиги.

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