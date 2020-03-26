Бучневич — о проверке в аэропорту России: один спал, другой в телефон играл

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением о ситуации с коронавирусом.
«Меня в аэропорту даже никто не смотрел. По прилёте возле выхода было два человека в масках. Один спал, а другой в телефон играл. Вот и вся проверка. Думаю, что всё гораздо серьёзнее, чем думают в России. Вы же видели, как поначалу халатно отнеслись ко всему этому в Европе. И чем всё закончилось? Очень страшно то, что происходит в Италии.
Маму отправил на дачу. Закупили продуктов, чтобы она ни в чём не нуждалась, но лучше пусть она это сложное время проведёт вдали от различных контактов. Я не скажу, что мы бункер еды собрали, не думаю, что это похоже на апокалипсис, но меры предосторожности принять надо. Виделся с Вадимом Шипачёвым, так он сразу сказал – никаких рукопожатий. Я стараюсь избегать, а вот моему отцу всё равно», – цитирует Бучневича «Спорт-экспресс».
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