Руководство «Монреаля»: сезон в КХЛ отменён, но Романова сможем пригласить только 1 мая

Один из руководителей «Монреаль Канадиенс» прокомментировал возможность перехода защитника московского ЦСКА Александра Романова в НХЛ уже в нынешнем сезоне, поскольку плей-офф в КХЛ не будет доигран, а НХЛ, скорее всего, свой сезон доиграет после остановки эпидемии коронавируса.

«Сезон в КХЛ отменён, но правила переговоров с игроками этой лиги не меняются. Контракты действуют до 30 апреля, а это значит, что пригласить Александра Романова мы сможем не раньше 1 мая, придётся подождать. Но в России правила достаточно гибкие. Клуб может расторгнуть контракт до срока его завершения, чтобы предложить новый, более щедрый договор игрокам, которых хотят сохранить.

Мы поддерживаем тесный контакт с его агентом и продолжим официальные переговоры, как только это станет возможным. Наша цель состоит в том, чтобы Романов был у нас в следующем сезоне, и мы надеемся, что он будет», — приводит слова одного из руководителей «Канадиенс» телекомпания RDS.



Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018.