Генеральный менеджер и гендиректор «Далласа» отказались от 50% зарплат
Генеральный директор «Даллас Старз» Джим Лайтс и генеральный менеджер команды Джим Нилл отказались от 50% заработных плат на время приостановки НХЛ из-за пандемии коронавируса, сообщает The Dallas Morning News.
По информации источника, эта мера поможет сохранить работу сотрудникам хоккейного клуба.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги с 12 марта из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 22 тыс. человек.
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