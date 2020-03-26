Генеральный менеджер и гендиректор «Далласа» отказались от 50% зарплат

Генеральный директор «Даллас Старз» Джим Лайтс и генеральный менеджер команды Джим Нилл отказались от 50% заработных плат на время приостановки НХЛ из-за пандемии коронавируса, сообщает The Dallas Morning News.

По информации источника, эта мера поможет сохранить работу сотрудникам хоккейного клуба.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги с 12 марта из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 22 тыс. человек.

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