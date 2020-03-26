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Лафренье — о драфте НХЛ: я делал всё, чтобы показать на что способен

Лафренье — о драфте НХЛ: я делал всё, чтобы показать на что способен
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба QMJHL «Римуски Океаник» Алексис Лафренье поделился ожиданиями от драфта Национальной хоккейной лиги, где считается одним из основных фаворитов.

«Старался играть как можно лучше в каждом матче. В мире достаточно хороших хоккеистов, поэтому никто не знает, кто станет первым номером драфта. Но я делал всё, чтобы показать на что способен.

Во время сезона не имел возможности проводить время с семьей. Мы играли, и я жил в приёмной семье. Рад, что сейчас у меня появилась возможность поговорить с родными, побыть вместе с ними. Мы играем, разговариваем, смотрим кино и телевизор, вместе обедаем. Ничего особенного. Ситуация с коронавирусом сказывается, но легче справляться с ней, находясь дома с родными. Останусь здесь, пока всё не успокоится.

Живу сегодняшним днём, стараюсь думать о том, что могу контролировать. Самое главное, чтобы все были здоровы, чтобы всё пришло в норму как можно скорее. Считаю честью быть выбранным любой командой НХЛ. Это много для меня значит. Так что посмотрим, что будет дальше. Сейчас я дома, тренируюсь изо всех сил, стараюсь стать сильнее, чтобы выглядеть достойно, когда придёт время возвращаться на лёд», — приводит слова Лафренье пресс-служба лиги.

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