Лафренье — о драфте НХЛ: я делал всё, чтобы показать на что способен

Нападающий клуба QMJHL «Римуски Океаник» Алексис Лафренье поделился ожиданиями от драфта Национальной хоккейной лиги, где считается одним из основных фаворитов.
«Старался играть как можно лучше в каждом матче. В мире достаточно хороших хоккеистов, поэтому никто не знает, кто станет первым номером драфта. Но я делал всё, чтобы показать на что способен.
Во время сезона не имел возможности проводить время с семьей. Мы играли, и я жил в приёмной семье. Рад, что сейчас у меня появилась возможность поговорить с родными, побыть вместе с ними. Мы играем, разговариваем, смотрим кино и телевизор, вместе обедаем. Ничего особенного. Ситуация с коронавирусом сказывается, но легче справляться с ней, находясь дома с родными. Останусь здесь, пока всё не успокоится.
Живу сегодняшним днём, стараюсь думать о том, что могу контролировать. Самое главное, чтобы все были здоровы, чтобы всё пришло в норму как можно скорее. Считаю честью быть выбранным любой командой НХЛ. Это много для меня значит. Так что посмотрим, что будет дальше. Сейчас я дома, тренируюсь изо всех сил, стараюсь стать сильнее, чтобы выглядеть достойно, когда придёт время возвращаться на лёд», — приводит слова Лафренье пресс-служба лиги.
- 26 марта 2020
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