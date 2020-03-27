Маккиннон: буду лучше Кросби, когда выиграю четыре Кубка Стэнли и три олимпийских золота

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением о прогрессе команды после сезона-2016/2017, в котором «лавины» заняли последнее место в лиге с 48 очками, и ответил на вопрос о сравнениях со своим земляком Сидни Кросби.

Результаты «Колорадо» в провальном сезоне-2016/2017.

«Я не очень беспокоился о том, сколько времени у нас займёт выход из того состояния. Я думал только о том, что должен приложить усилия, чтобы стать тем игроком, которым мог стать. Оглядываясь назад, конечно, удивительно, что мы так быстро перевернули ситуацию.

В какой момент я скажу: «Извини, Сид, теперь я лучший игрок НХЛ из Новой Шотландии»? Я буду лучше Сида, когда выиграю четыре Кубка Стэнли и три олимпийских золота», – цитирует Маккиннона Sportsnet.