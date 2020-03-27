Бывший форвард «Зенита» Кержаков признался, что назвал сына в честь хоккеиста Панарина

Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу, экс-нападающий «Зенита» и «Севильи» Александр Кержаков рассказал о знакомстве с нападающим «Нью-Йорк Ренйджерс» Артемием Панариным.

«Я назвал сына в честь Панарина — Артемием. Мы познакомились с Тёмой, когда он играл в СКА. Это был чемпионский сезон-2014/2015, когда там работали Быков и Захаркин. Вначале я познакомился с Игорем Захаркиным, когда мы ехали в «Сапсане». Мне было очень интересно то, что он рассказывал. Потом мы через неделю поужинали все вместе — с Вячеславом Быковым и Захаркиным. И я начал ещё чаще ходить на матчи. Когда есть лично за кого переживать, это воспринимается намного ярче. Болеешь как за родных. И мне очень понравилось, как играет Панарин.

Хотя все кайфовали от Ильи Ковальчука. И я сказал: «Познакомьте меня с Артемием. Крутой парень вообще». Я после матчей спускался к раздевалкам, в тренерские, мы играли в настольный теннис. Потом я пригласил Тёму на футбол. Переживал за него, когда он уехал в НХЛ. Каждое утро смотрю, как там выступали сначала «Чикаго», потом — «Коламбус», теперь — «Нью-Йорк Рейнджерс»», — приводит слова Кержакова сайт «Матч ТВ».