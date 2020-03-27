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Гулявцев — о новом контракте: гарантирую, что в «Амуре» не будет равнодушных людей

Гулявцев — о новом контракте: гарантирую, что в «Амуре» не будет равнодушных людей
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал заключение нового контракта с хабаровским клубом.

«Очень рад, что мы очень быстро решили все вопросы о продолжении сотрудничества с Александром Могильным и Александром Филиппенко. Кстати, Александра Николаевича хотел бы от души поздравить с 55-летием.

Скажу честно, подписал новый контракт с огромным удовольствием. Хабаровск — отличный город, «Амур» — современная профессиональная организация, в которой абсолютно комфортно работать. Гарантирую, что в новом сезоне в нашей команде не будет равнодушных людей и мы сделаем всё возможное, чтобы радовать болельщиков как можно чаще.

Отдельный привет в это неспокойное время хочу передать всем хабаровчанам и дальневосточникам: сохраняйте спокойствие, старайтесь пореже выходить из дома, почаще мойте руки и занимайтесь спортом, насколько это возможно. Всем здоровья!» — цитирует Гулявцева пресс-служба хабаровского клуба.

«Амур» заключил новый контракт с главным тренером Гулявцевым
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