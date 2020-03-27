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Агент Найта — о слухах про «Авангард»: Корбан склоняется к тому, чтобы остаться в «Барысе»

Агент Найта — о слухах про «Авангард»: Корбан склоняется к тому, чтобы остаться в «Барысе»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Алеша Пилко, представляющий интересы нападающего «Барыса» Корбана Найта, прокомментировал слухи о возможном переходе его клиента в «Авангард».

«По Корбану есть много предложений, но ему всё нравится в Астане. Пока не знаем, что будет дальше, но он больше склоняется к тому, чтобы остаться в «Барысе», — цитирует Пилко Sport24.

30 апреля у Найта заканчивается контракт с клубом, после чего 29-летний игрок станет неограниченно свободным агентом. Корбан дебютировал в КХЛ в сезоне-2019/2020. В 60 матчах регулярного чемпионата канадский нападающий набрал 41 (20+21) очко. В пяти матчах плей-офф на счету хоккеиста одна результативная передача. В среднем за матч он проводил на льду больше 20 минут.

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