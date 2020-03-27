Экс-форвард СКА Мозес покинул «Йокерит» и продолжит карьеру в Швейцарии

Американский нападающий Стив Мозес продолжит карьеру в «Рапперсвилль-Йона Лэйкерс», сообщается на официальном сайте швейцарского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

На протяжении последних 2,5 сезонов Мозес защищал цвета «Йокерита». В минувшем регулярном чемпионате уроженец Леоминстера забросил семь шайб и сделал 10 результативных передач в 43 матчах. В плей-офф Стив провёл два матча, в которых отметился одной голевой передачей.

Карьера Стива Мозеса в КХЛ и за сборную США

В КХЛ Мозес также выступал в составе питерского СКА и в 2017 году завоевал с командой Кубок Гагарина. В общей сложности за карьеру в лиге 30-летний форвард сыграл 260 матчей, набрав 165 (85+80) очков при показателе полезности "+22" и 59 минутах штрафного времени.