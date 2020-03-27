Голкипер «Вегаса» Ленер: вижу нулевую вероятность того, что можно спасти этот сезон

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер поделился мнением о возобновлении регулярного чемпионата НХЛ.

«Я не думаю, что можно возобновить сезон, когда у вас есть 100 тысяч заболевших коронавирусом. Безопасность идёт на первом месте. Вы не можете повернуть на 180 градусов и начать играть снова. Я вижу нулевую вероятность того, что можно спасти этот сезон. Теперь я надеюсь, что следующий сезон начнётся, как обычно, в октябре», — приводит слова Ленера Expressen.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тыс.