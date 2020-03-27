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Суббэн: хоккей только выиграет, если Овечкин догонит Гретцки

Суббэн: хоккей только выиграет, если Овечкин догонит Гретцки
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн поделился мнением о перспективах российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина обойти в списке лучших снайперов в истории НХЛ легендарного Уэйна Гретцки.

«Хоккей только выиграет, если он догонит Уэйна. Посмотрите на другие виды спорта. Посмотрите, что делает Леброн Джеймс в баскетболе и Том Брэйди в НФЛ. То же самое в хоккее. Мы видим, как легенды и члены Зала славы становятся старше. Нам нужны современники, которых можно увидеть, с которыми можно поговорить, посмотреть по телевизору, как они бьют рекорды, прикоснуться к ним», — приводит слова Суббэна пресс-служба НХЛ.

На счету россиянина 706 точных бросков. Рекордсмен Гретцки забросил 894 шайбы.

Овечкин сократил до двух шайб отставание от Гартнера по голам за карьеру в НХЛ
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