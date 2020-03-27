«До скорой встречи, легенда». «Салават Юлаев» опубликовал ролик, посвящённый Умарку
Пресс-служба «Салавата Юлаева» опубликовала ролик, посвящённый шведскому форварду Линусу Умарку. 33-летний нападающий покидает «Салават Юлаев», он продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.
«Мы не прощаемся. До скорой встречи, легенда!» — говорится в подписи к видео.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Салавата Юлаева».
Ранее шведский хоккеист объявил об уходе из уфимского клуба после того, как КХЛ завершила сезон из-за пандемии коронавируса.
Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».
Источник: Умарк перейдёт в «Серветт» и будет получать в три раза меньше, чем в «Салавате»
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