Тарасенко на карантине потренировал сына в воротах. Видео

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко потренировал сына в воротах во время карантина, который был введён из-за пандемии коронавируса.

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Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 570 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 26 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 128 тыс. США является первой страной в мире по количеству заражений (более 94 тыс.)